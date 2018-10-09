|
В Гольчичском СДК выберут лучшего работника сельских клубов
10.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В воскресенье, 14 октября, в Гольчичском сельском доме культуры состоится III районный конкурс профессионального мастерства среди сельских клубных работников «Горжусь профессией своей».
За звание «Лучший по профессии» будут соревноваться:
Участники примут участие в конкурсе-приветствии «Мое призвание – работник культуры!», творческом конкурсе «От вдохновения к творчеству», конкурсе видеороликов «Слутчина в моем сердце», выставке – презентации «Живи, моя профессия».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 14 октября, в Гольчичском сельском доме культуры состоится III районный конкурс профессионального мастерства среди сельских клубных работников...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)