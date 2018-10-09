Белоруска вошла в список Forbes успешных предпринимательниц из Европы

Белоруска Любовь Пашковская вошла в список "Топ-50 женщин - технологических предпринимателей из Европы", составленный журналом Forbes, сообщает БЕЛТА.

На данный момент Любовь Пашковская является основателем и главой компании Verv. По словам предпринимательницы, годовой оборот проекта сейчас составляет $30 млн.

Verv входит в списки лучших разработчиков мобильных приложений в Европе и США. Компания занимается разработкой приложений для занятий фитнесом, медитацией, ходьбой и бегом.

Созданием данного списка в Forbes хотели показать, как много женщин-предпринимателей, которые меняют мир. Эксперты журнала при составлении данного списка учитывали такие показатели, как лидерство (должность в компании или отрасли), а также прибыль.

Фото из Facebook-аккаунта





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