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Тренеров по футболу и легкой атлетике начнут готовить в Гомеле
10.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Тренеров по игровым видам спорта (футбол) и легкой атлетике будут готовить на новой специальности "спортивно-педагогическая деятельность" Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, сообщил корреспонденту
Набор первой группы на новую специальность факультета физической культуры будет проводиться во вступительную кампанию 2019 года. Курс обучения рассчитан на 4 года; предусмотрена как бюджетная, так и платная формы получения образования.
Разработанные программы будут учитывать особенности конкретного вида спорта. "Студенты освоят теорию и методику подготовки спортсменов от массовых разрядов до высшей квалификации, овладеют методами тренировки в избранном виде спорта, изучат основные психолого-педагогические закономерности организации учебно-тренировочного процесса, санитарно-гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности, получат навыки тактико-технической подготовки, разработки тренировочных планов и др. В программу включены и курсы по педагогике, основам физиологии, спортивной медицины, общей психологии и психологии спорта", - отметил первый проректор.
Образовательный процесс будет базироваться на практико-ориентированной модели обучения. Уже начиная с первого курса студенты будут проходить ознакомительную практику с деятельностью тренера, а далее поработают в качестве учителя физической культуры в школе и помощником тренера. Спортсмены - члены национальных сборных команд смогут пройти практику в группах своих тренеров. Кроме того, планируется наладить взаимодействие со специалистами других стран, развивать международное сотрудничество и академическую мобильность будущих тренеров.
Заинтересованность в профессиональных тренерских кадрах уже высказало управление спорта и туризма Гомельского облисполкома.
Для обеспечения учебного процесса в вузе имеются четыре спортивных и два тренажерных зала, стадион, кабинет олимпийского образования. Кроме того, занятия будут проходить и на площадках крупных спортивных объектов областного центра.
"Подготовка специалистов по новой специальности будет содействовать обеспечению учебных заведений области профессиональными тренерскими кадрами по приоритетным видам спорта, способствовать региональному развитию", - подчеркнул Андрей Крук. Выпускники смогут работать тренерами-преподавателями, инструкторами и методистами в центрах олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школах, специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва, спортивных клубах, сборных командах городов, национальных сборных командах и др.
"В вузе сложились хорошие традиции по подготовке специалистов в области физической культуры и спорта. Более 50 выпускников факультета имеют звание заслуженный тренер СССР и Беларуси. Сегодня в университете обучается 5 мастеров спорта международного класса, более 60 мастеров спорта, около 100 студентов и магистрантов входят в составы национальных и сборных команд Беларуси по разным видам спорта. Среди студентов, аспирантов и выпускников факультета - 5 олимпийских чемпионов, 14 призеров Олимпийских игр, множество победителей и призеров чемпионатов мира и Европы", - добавил первый проректор.
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Тренеров по игровым видам спорта (футбол) и легкой атлетике будут готовить на новой специальности "спортивно-педагогическая деятельность" Гомельского...
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