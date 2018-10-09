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Концепцию установки на Луне радиотелескопа разрабатывают ученые РАН
10.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Ученые Института прикладной астрономии РАН разрабатывают концепцию создания на Луне радиотелескопа, который сможет следить за удаленными космическими объектами (квазарами) совместно с радиообсерваториями на Земле. Об этом сообщает ТАСС.
Получение сигналов с удаленных внегалактических объектов и их обработка позволят получить более точные данные о траектории движения Луны, взаимном движении Земли и ее единственного естественного спутника. Эта информация будет важна при реализации любых проектов, связанных с освоением Луны. Ученые предложат проект для включения в следующую космическую программу России. Сроки его реализации - около 2030 года.
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Ученые Института прикладной астрономии РАН разрабатывают концепцию создания на Луне радиотелескопа, который сможет следить за удаленными...
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