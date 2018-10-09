«Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку ко Дню матери



«Белпочта» 11 октября проведет в честь Дня матери в некоторых отделениях почтовой связи промоакцию «Поздравим маму вместе», сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

«Всем желающим будут вручены красочные карточки, которые можно будет подписать и бесплатно отправить», — рассказали в пресс-службе.

Во время промоакции сотрудники предприятия напомнят клиентам о правилах адресования почтовых отправлений, предложат оформить подписку на печатные издания, а также пригласят принять участие в благотворительной акции «Подари ребенку радость» для детей, которые воспитываются в детских домах и интернатах.

В Минске мероприятие состоится в круглом зале столичного Главпочтамта (пр. Независимости, 10) с 16.00 до 18.00.

Полный список почтовых отделений, где будет проводиться акция, размещен на сайте «Белпочты».