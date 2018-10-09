"Белавиа" запускает прямой рейс из Минска в Кишинев



ОАО "Авиакомпания "Белавиа" открыла сегодня продажу по новому маршруту Минск-Кишинев-Минск, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Регулярные полеты в Международный аэропорт Кишинев авиакомпания планирует начать с 30 октября 2018 года. Рейсы в столицу Молдовы будут пять раз в неделю. Вылеты из Минска - в 13.00 по вторникам, четвергам и воскресеньям, в 08.00 - по понедельникам и пятницам. Из Кишинева самолеты будут вылетать в 14.05 (по вторникам, четвергам и воскресеньям) и в 09.05 по понедельникам и пятницам, а прибывать в Национальный аэропорт Минск в 16.30 и 11.30 соответственно. Время в пути займет примерно полтора часа.

Стоимость полета в одну сторону - от 83 евро, от 153 евро - туда-обратно. Планируется, что полеты будут осуществляться на самолетах типа Embraer 175, вместимостью 64 пассажиров эконом-класс и 12 - бизнес-класса. "Как известно, Беларусь входит в десятку экономических партнеров Молдовы, поэтому мы надеемся, что открытие прямого рейса позволит укрепить бизнес-связи организаций двух стран, а также позволит авиакомпании продолжать наращивать транзитные потоки и формировать узловой хаб на базе Национального аэропорта Минск", - сказал генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров. Кишинев стал 51 регулярным направлением авиакомпании, а Молдова - 28 страной в географии полетов белорусского перевозчика.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 51 аэропортов 28 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/-200).

БелТА.