10 октября состоится открытие выставки «Краски Индии»

10 октября 2018 года в 16.00 в музее «Спасённые художественные ценности» состоится открытие выставки «Краски Индии».



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На выставке будут представлены: одежда, женские украшения, предметы быта Индии, собранные частным коллекционером из г. Берёза Мюллер Оксаной Валерьевной. Мы познакомимся также с творческими работамистудентов БрГУ имени А.С. Пушкина, посвященными Индии и созданными под руководством преподавателя психолого-педагогического факультета Марчук Марины Владимировны.

Юлия Полушкина познакомит нас с традиционным для Индии искусством мехенди (росписьюхной). Мы предложим нашим гостям продегустировать молочный чай масала ипопробовать облачиться в сари.

Вход на вернисаж свободный.