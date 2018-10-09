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10 октября состоится открытие выставки «Краски Индии»
10.10.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
10 октября 2018 года в 16.00 в музее «Спасённые художественные ценности» состоится открытие выставки «Краски Индии».
На выставке будут представлены: одежда, женские украшения, предметы быта Индии, собранные частным коллекционером из г. Берёза Мюллер Оксаной Валерьевной. Мы познакомимся также с творческими работамистудентов БрГУ имени А.С. Пушкина, посвященными Индии и созданными под руководством преподавателя психолого-педагогического факультета Марчук Марины Владимировны.
Юлия Полушкина познакомит нас с традиционным для Индии искусством мехенди (росписьюхной). Мы предложим нашим гостям продегустировать молочный чай масала ипопробовать облачиться в сари.
Вход на вернисаж свободный.
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10 октября 2018 года в 16.00 в музее «Спасённые художественные ценности» состоится открытие выставки «Краски Индии». На выставке будут представлены: одежда, женские...
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