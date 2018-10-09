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В результате падения в маршрутке пострадала женщина
10.10.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
26.09.2018 около 08.10 часов в г. Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 48-летний местный житель, управляя автомобилем марки «Мерседес Бенц Спринтер», осуществлял перевозку пассажиров по маршруту №12 и двигался по ул. Брестских Дивизий в направлении к пер. Брестских дивизий.
На регулируемом пешеходном переходе, который расположен на перекрестке ул. Брестских Дивизий и ул. Авиационная водитель применил торможение, в результате чего в салоне автомобиля упал пассажир, 58-летняя брестчанка.
В результате ДТП женщина госпитализирована в УЗ «Брестская областная больница».
По факту ДТП проводится проверка.
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26.09.2018 около 08.10 часов в г. Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 48-летний местный житель, управляя автомобилем марки...
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