В результате падения в маршрутке пострадала женщина

26.09.2018 около 08.10 часов в г. Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 48-летний местный житель, управляя автомобилем марки «Мерседес Бенц Спринтер», осуществлял перевозку пассажиров по маршруту №12 и двигался по ул. Брестских Дивизий в направлении к пер. Брестских дивизий.

На регулируемом пешеходном переходе, который расположен на перекрестке ул. Брестских Дивизий и ул. Авиационная водитель применил торможение, в результате чего в салоне автомобиля упал пассажир, 58-летняя брестчанка.

В результате ДТП женщина госпитализирована в УЗ «Брестская областная больница».

По факту ДТП проводится проверка.