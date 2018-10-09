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Футбол собирает друзей на стадионе ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»
10.10.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Восторг, удивление, улыбки… Именно эти эмоции витали на стадионе ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста».
И все это благодаря необычной встрече начинающих футболистов и игроков футбольного клуба «Динамо-Брест». Болельщики-ученики, родители, учителя были приятно удивлены мастерству совсем юных футболистов, которые под руководством Сергея Кривца сначала провели суперразминку, а затем сыграли товарищеские матчи с профессионалами: Сергеем Кривцом, Габи Кики, Денисом Дуарте и Нивалдо.
Ребята очень ответственно, азартно, по-боевому отнеслись к игре и, несмотря на противостояние высококлассных гостей, сумели выстоять. А затем под бурные аплодисменты дошли до послематчевых пенальти.
Захватывающая игра показала, что у нас есть истинные любители футбола, которые мечтают о победах на международных аренах.
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Восторг, удивление, улыбки… Именно эти эмоции витали на стадионе ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста». И все это благодаря необычной встрече начинающих футболистов и...
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