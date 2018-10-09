Футбол собирает друзей на стадионе ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста»

Восторг, удивление, улыбки… Именно эти эмоции витали на стадионе ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59569.php

Читать полностью в источнике с фото:





И все это благодаря необычной встрече начинающих футболистов и игроков футбольного клуба «Динамо-Брест». Болельщики-ученики, родители, учителя были приятно удивлены мастерству совсем юных футболистов, которые под руководством Сергея Кривца сначала провели суперразминку, а затем сыграли товарищеские матчи с профессионалами: Сергеем Кривцом, Габи Кики, Денисом Дуарте и Нивалдо.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59569.php

Читать полностью в источнике с фото:





Ребята очень ответственно, азартно, по-боевому отнеслись к игре и, несмотря на противостояние высококлассных гостей, сумели выстоять. А затем под бурные аплодисменты дошли до послематчевых пенальти.

Захватывающая игра показала, что у нас есть истинные любители футбола, которые мечтают о победах на международных аренах.