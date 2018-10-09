09.10.2018 года около 12.20 часов в Пружанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 50-летний житель д. Домачево Брестского района, управляя автомобилем марки «МАЗ 5551 А2-4327» в составе с прицепом «МАЗ 857 100 4022», двигался по ул. Ленина г.п. Шерешево, в направлении от ул. Пружанская к ул. Советская. Напротив дома № 61, водитель совершил наезд на движущегося во встречном направлении по тротуару 61-летнего велосипедиста, жителя г.п. Шерешево Пружанского района, который в непосредственной близости от автопоезда выехал на проезжую часть.



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В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался.



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По факту ДТП проводится проверка.