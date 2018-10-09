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В Пружанском районе под колесами "МАЗа" погиб велосипедист
10.10.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
09.10.2018 года около 12.20 часов в Пружанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 50-летний житель д.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался.
По факту ДТП проводится проверка.
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09.10.2018 года около 12.20 часов в Пружанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 50-летний житель д. Домачево...
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