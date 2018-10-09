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В Пружанском районе под колесами "МАЗа" погиб велосипедист

10.10.2018 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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09.10.2018 года около 12.20 часов в Пружанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59554.php

В Пружанском районе под колесами "МАЗа" погиб велосипедист

По предварительной информации: 50-летний житель д. Домачево Брестского района, управляя автомобилем марки «МАЗ 5551 А2-4327» в составе с прицепом «МАЗ 857 100 4022», двигался по ул. Ленина г.п. Шерешево, в направлении от ул. Пружанская к ул. Советская. Напротив дома № 61, водитель совершил наезд на движущегося во встречном направлении по тротуару 61-летнего велосипедиста, жителя г.п. Шерешево Пружанского района, который в непосредственной близости от автопоезда выехал на проезжую часть.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59554.php

В Пружанском районе под колесами "МАЗа" погиб велосипедист

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59554.php

В Пружанском районе под колесами "МАЗа" погиб велосипедист

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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09.10.2018 года около 12.20 часов в Пружанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 50-летний житель д. Домачево...
 
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