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О ситуации в армии, престиже военной службы и возможностях отечественного вооружения

10.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на полигоне в Ивацевичском районе ознакомился с возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной техники отечественного производства. Главе государства доложили о боевых возможностях и основных тактико-технических характеристиках представленных образцов.

О ситуации в армии, престиже военной службы и возможностях отечественного вооружения

Состоялся также практический показ боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники. Он включал четыре эпизода с боевым применением беспилотных летательных аппаратов, авиации, огневых комплексов, бронетехники и противотанковых ракетных комплексов. После осмотра образцов оружия и техники глава государства ответил на вопросы журналистов.

  Президент объяснил, почему была поставлена задача создавать в стране собственные новые образцы вооружения и военной техники, а также осваивать глубокую модернизацию уже имеющейся. «Мы тут собрались не для того, чтобы кому-то грозить или развернуть какую-то пиаровщину. Это наша обыденная жизнь», — подчеркнул белорусский лидер.

  Глава государства напомнил, что за последние годы в независимой Беларуси пришлось несколько раз модернизировать и приспосабливать Вооруженные Силы к современным условиям. В том числе был учтен опыт войн и локальных конфликтов в мире, развитие технических средств. На первом этапе нужно было определяться в том числе с численностью армии в такой компактной стране, как Беларусь. Тогда было принято решение, что необходима армия не в 250-300 тыс. человек, а немногим менее 100 тыс. Дальше начались войны, в том числе на Ближнем Востоке. В Беларуси на этом фоне были созданы научно-исследовательские группы, которые изучали опыт современной войны, чтобы понять ее особенности. «Нам не нужны авианосцы, мы не будем вести свои самолеты к чужим берегам. Мы не собираемся воевать за тридевять земель. Нам надо защитить Беларусь. И под это надо создавать самую современную армию и соответствующее вооружение», — подчеркнул А. Лукашенко.

  Он также пояснил, почему была поставлена задача создавать именно отечественное вооружение. «Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие — стрелковое, для мобильных войск технику — то, что мы можем создавать. И модернизировать до современного уровня ту технику, которая у нас имеется», — сказал Президент.

  Президент отметил, что авиация нужна для контроля воздушного пространства, своевременного реагирования. «Нужны беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие (мы его создали — свою ракету). Если кому-то захочется с нами повоевать, он подумает, что в окно получит эту ракету. Ну и силы специальных операций надо оснастить так, чтобы они могли воевать на своей территории. И если кто-то посмеет, значит (мы не скрываем это), диверсионные группы нанесут удар и на той территории, с которой последует нападение на Беларусь», — заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что его поручения по созданию новых образцов вооружения выполняются, и несколько месяцев назад было принято решение после мероприятий, связанных с экономикой страны, завершения сельхозработ, ознакомиться с современными отечественными образцами вооружения и военной техники.

  А. Лукашенко обратил внимание, что военные люди даже в мирное время каждый день должны быть готовы к войне.

  Прибыв на 174-й учебный полигон Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, глава государства обратил внимание, что суть мероприятия не в том, чтобы кому-то грозить или развернуть пиар-компанию. Демонстрацию решили начать с модернизированной техники. Первым Президенту показали танк Т-72БМЭ. «Конечно, можно было купить Т-90, но это огромные деньги — $11 млн. А в бою он, может, даже и три минуты не проживет, — заметил Александр Лукашенко. — Поэтому надо старый хороший, надежный танк, который мы знаем, довести до уровня импортного Т-90».  По словам главы государства, создать машину — одно дело, не менее важно научиться стрелять из нее и попадать по целям. Так Президент намекнул на не совсем удачное, на его взгляд, выступление белорусского экипажа на последнем танковом биатлоне (белорусов на полигоне в Алабино в итоговом зачете обошли россияне и китайцы).

  Глава государства отметил, что и в Беларуси была поставлена задача самостоятельно производить вооружения, необходимые для обеспечения обороноспособности страны. В этом перечне, в частности, стрелковое оружие, которым в случае военного времени можно будет снарядить большую часть населения. В числе востребованных в современных условиях новинок отечественного ВПК А. Лукашенко назвал беспилотные летательные аппараты. Уделено внимание возможностям по модернизации имеющейся техники. Он подчеркнул, что самое главное — это не техника, ведь даже самыми совершенными техустройствами должны управлять подготовленные люди. В части разработки беспилотных летательных аппаратов решено объединить усилия, а не создавать множество центров.

Подготовила

 Любовь СИМОНОВА.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на полигоне в Ивацевичском районе ознакомился с возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной...
 
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