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Экспорт товаров и услуг Беларуси увеличился на 18,3%

10.10.2018 10:46 — Разное | БДГ  
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Об увеличении экспорта товаров и услуг на более чем 18 процентов в январе-августе по отношению с аналогичным периодом минувшего года информирует Нацбанк Беларуси.

По его данным, оборот внешней торговли товаров и услуг вырос на 19,1% - до 54,2 млрд долларов, из которых экспорт 27,4 млрд, импорт – 26,8 млрд.

В указанный период положительное сальдо внешней торговли составило 580,3 млн долларов.

Оборот внешней торговли услуг увеличился на 15,9% и составил 9 млрд долларов. Экспорт вырос на 16% и составил 5,6 млрд долларов, импорт - 3,4 млрд (рост на 15,8%). Положительное сальдо внешней торговли услугами выросло на 16,3% и составило 2,2 млрд долларов.

 
 
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Об увеличении экспорта товаров и услуг на более чем 18 процентов в январе-августе по отношению с аналогичным периодом минувшего года информирует Нацбанк Беларуси.
 
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