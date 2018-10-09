Экспорт товаров и услуг Беларуси увеличился на 18,3%

Об увеличении экспорта товаров и услуг на более чем 18 процентов в январе-августе по отношению с аналогичным периодом минувшего года информирует Нацбанк Беларуси.

По его данным, оборот внешней торговли товаров и услуг вырос на 19,1% - до 54,2 млрд долларов, из которых экспорт 27,4 млрд, импорт – 26,8 млрд.

В указанный период положительное сальдо внешней торговли составило 580,3 млн долларов.

Оборот внешней торговли услуг увеличился на 15,9% и составил 9 млрд долларов. Экспорт вырос на 16% и составил 5,6 млрд долларов, импорт - 3,4 млрд (рост на 15,8%). Положительное сальдо внешней торговли услугами выросло на 16,3% и составило 2,2 млрд долларов.