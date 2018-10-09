Беларусь не готова к отмене смертной казни





Беларусь пока не готова ратифицировать Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, заявил постоянный представитель Беларуси при ООН в Женеве Юрий Амбразевич на заседании Комитета ООН по правам человека.

Амбразевич отметил, что в рамках Универсального периодического отчета ООН Беларуси было рекомендовано ратифицировать Второй факультативный протокол, сообщают naviny.by .

«Мы эти рекомендации приняли к сведению, но Беларусь пока к этому не готова. Это связано с общественным мнением в нашей стране по вопросу о применении смертной казни», — сообщил он.

По словам Амбразевича, опросы общественного мнения показывают, что сторонников сохранения смертной казни в Беларуси все еще больше, чем тех, кто выступает за отмену этого вида наказания.

Беларусь — единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум, по итогам которого за сохранение этого вида наказания проголосовали почти 80,5 % опрошенных. Евросоюз неоднократно обращался к руководству республики с просьбой отменить этот вид наказания. Однако Александр Лукашенко отмечал, что в определенных случаях смертная казнь необходима.

Отмена смертной казни является одним из важнейших условий для членства страны в Совете Европы.