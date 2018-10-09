|
21 октября в фотоклубе «НК-Вока» открытие нового сезона.
10.10.2018 10:37 — Разное | Навiны Камянеччыны
>
21 октября в фотоклубе «НК-Вока» открытие нового сезона. Приглашаем членом фотоклуба и всех желающих. Приходите – будет интересно, узнаете много нового и полезного. Начало в 19.00. Справки по телефонам 21403 и МТС (29) 8039777
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 октября в фотоклубе «НК-Вока» открытие нового сезона. Приглашаем членом фотоклуба и всех желающих. Приходите – будет интересно, узнаете... Сообщение 21 октября в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)