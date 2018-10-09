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Ежедневный обзор: 10.10.2018

10.10.2018 10:52 — Разное | Myfin  
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Ежедневный обзор: 10.10.2018
Ежедневный обзор

10.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3): 

11:30 GBP ВВП (м/м)

Прогнозное значение:0,1% 
Предыдущее значение:0,3%

Валовой внутренний продукт (ВВП) - основной показатель эффективности экономики. Динамика ВВП показывает, на какой стадии экономического цикла находится экономика. Ускорение темпов роста ВВП является положительным для национальной экономики, замедление – отрицательным.Новость может быть волатильна в случае выхода данных, сильно отличающихся от предварительных 

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался значительным расширением волатильности. 

11:30  GBP Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (авг)

Прогнозное значение:0,1% 
Предыдущее значение:-0,2% 

Показатель является индексом и отражает изменение объема производства в обрабатывающей промышленности. Важность показателя продиктована тем, что обрабатывающая промышленность занимает весомую долю в промышленно производстве Великобритании. 

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался значительным расширением волатильности. 

15:30  USD Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент)

 
Теги: Новости
 
 
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Ежедневный обзор 10.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3):  11:30 GBP ВВП (м/м) Прогнозное значение:0,1%  Предыдущее значение:0,3% Валовой...
 
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