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Ежедневный обзор: 10.10.2018
10.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3):
11:30 GBP ВВП (м/м)
Прогнозное значение:0,1%
Валовой внутренний продукт (ВВП) - основной показатель эффективности экономики. Динамика ВВП показывает, на какой стадии экономического цикла находится экономика. Ускорение темпов роста ВВП является положительным для национальной экономики, замедление – отрицательным.Новость может быть волатильна в случае выхода данных, сильно отличающихся от предварительных
11:30 GBP Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (авг)
Прогнозное значение:0,1%
Показатель является индексом и отражает изменение объема производства в обрабатывающей промышленности. Важность показателя продиктована тем, что обрабатывающая промышленность занимает весомую долю в промышленно производстве Великобритании.
15:30 USD Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент)
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Ежедневный обзор 10.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3): 11:30 GBP ВВП (м/м) Прогнозное значение:0,1% Предыдущее значение:0,3% Валовой...
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