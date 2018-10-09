

Ежедневный обзор

10.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3):

11:30 GBP ВВП (м/м)

Прогнозное значение:0,1%

Предыдущее значение:0,3%

Валовой внутренний продукт (ВВП) - основной показатель эффективности экономики. Динамика ВВП показывает, на какой стадии экономического цикла находится экономика. Ускорение темпов роста ВВП является положительным для национальной экономики, замедление – отрицательным.Новость может быть волатильна в случае выхода данных, сильно отличающихся от предварительных



Предыдущий выход данного показателя не сопровождался значительным расширением волатильности.

11:30 GBP Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (авг)

Прогнозное значение:0,1%

Предыдущее значение:-0,2%

Показатель является индексом и отражает изменение объема производства в обрабатывающей промышленности. Важность показателя продиктована тем, что обрабатывающая промышленность занимает весомую долю в промышленно производстве Великобритании.



Предыдущий выход данного показателя не сопровождался значительным расширением волатильности.

15:30 USD Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент)