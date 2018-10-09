Интернет-знакомая обокрала минчанина на свидании

Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД города Минска задержали 30-летнюю неработающую минчанку.

В милицию обратился 40-летний минчанин, который сообщил, что из его квартиры пропал рюкзак с вещами, где были $3,5 тыс. и 7 тыс. российских рублей, пишет БЕЛТА .

Как стало известно, накануне вечером он пригласил к себе домой в гости девушку. Встрече "влюбленных" предшествовала переписка в Интернете. В процессе знакомства мужчина и молодая женщина распивали спиртные напитки, в 4 часа утра новая знакомая ушла. Но с собой девушка прихватила две бутылки спиртного. В прихожей она увидела рюкзак, открыв его, обнаружила деньги. Она положила в рюкзак алкоголь и отправилась к подруге продолжать веселье.

До задержания женщина успела передать на хранение подруге более 1200 украденных долларов для оплаты кредита и коммунальных услуг.

Женщина задержана, теперь ей грозит до 7 лет тюрьмы.