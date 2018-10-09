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Чем опасен "чай для похудения"

10.10.2018 10:59 — Разное | Tut.by  
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Вера в то, что можно похудеть без усилий, может сыграть с вами злую шутку, объясняет «Здоровье Mail.Ru».


Фото: reyhaneh mehrnejad, Unsplash.com

Травяные сборы для похудения не так вредны, как многие другие народные средства. Опасно скорее то, худеющие упорно и неумеренно пьют чай вместо того, чтобы сходить к врачу, начать питаться и больше двигаться.

Наивная вера в чудо и желания получить результат без усилий могут быть опасны, вместе с тем эта вера — «золотая жила», которую нашел и использует бизнес с опорой как раз на эти два фактора.

В чем вред? Действие большинства таких чаев — слабительное и мочегонное, а вовсе не «жиросжигающее». Поскольку эффект минимален, чтобы его усилить, начинают пить неумеренно, тем более некоторые недобросовестные производители советуют по 10−20 чашек в день (особенно это касается китайской продукции с непонятными иероглифами на банках и маленькой бумажкой на ломаном русском вместо аннотации).

Если у чая слабительный эффект (его вызывают раздражающие слизистую кишечника вещества), то в результате регулярного употребления можно получить обезвоживание со всеми последствиями, а также нарушить нормальную перистальтику кишечника и получить в итоге хронический запор.

Если действие мочегонное, тоже есть риск обезвоживания. Чай для похудения категорически нельзя пить детям, подросткам, беременным и кормящим, людям с эндокринными болезнями, диабетом, нарушением функций почек и печени, болезнями желудка и кишечника, людям с аллергией и болезнями сердца.

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Вера в то, что можно похудеть без усилий, может сыграть с вами злую шутку, объясняет "Здоровье Mail.Ru".
 
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