Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA International в китайском Тяньцзине с призовым фондом 626 750 долларов.



Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

В матче 2-го круга Арина Соболенко (№ 11 рейтинга WTA) взяла верх над польской теннисисткой Магдой Линетт (№ 84 WTA) — 6:1, 6:3. Поединок продолжался 1 час 13 минут.

Арина Соболенко уверенно выиграла первый сет и мощно стартовала во втором, с двумя брейками захватив лидерство 3:0. Однако польская теннисистка отыграла один брейк, затем взяла гейм на своей подаче и вплотную подобралась к белоруске (3:2).

Непросто пришлось Соболенко и в следующих геймах, особенно на подаче Магды Линетт. Но на своей подаче белоруска геймов больше не отдавала, а в ключевой момент сумела дожать оппонентку на ее подаче, и еще одним брейком оформила победу в партии (6:3) и в матче.

В 1-м круге турнира в Тяньцзине Арина Соболенко обыграла 50-ю ракетку мира американку Софию Кенин — 7:6 (7:4), 4:6, 6:0.

В 2017 году году в Тяньцзине Соболенко вышла в свой первый в карьере финал турниров WTA, но уступила тогда в сражении за трофей россиянке Марии Шараповой.

(Будет дополнено).