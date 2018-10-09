V Форум регионов Беларуси и России стартует в Могилеве

В форуме будут участвовать главы государств Александр Лукашенко и Владимир Путин, руководители парламентов, министерств и ведомств Беларуси и России. Представителем Минска выступит мэр Минска Андрей Шорец, передают Минск Новости.

Будут обсуждаться вопросы аграрной политики, законодательства, цифровой экономики, молодежной политики, международной деятельности и экономической безопасности.

На мероприятие прибыли свыше 20 губернаторов российских регионов, 17 глав представительных органов власти регионов РФ, а также представители бизнеса и эксперты. Общая сумма контрактов, которые будут заключены на Форуме, составит порядка 500 миллионов долларов.

В рамках форума организуют выставку-ярмарку товаров народного потребления, она будет работать по 14 октября.

Первый Форум регионов Беларуси и России прошел в 2014 г. и собрал 300 участников.