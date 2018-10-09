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В Могилеве нашествие дворников и российских флагов. Фотофакт
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
Горожане, как оказалось, мало информированы о программе и цели мероприятия, но видят, что город к его началу изменился.
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
Пятый форум регионов официально стартует 10 октября, но фактически начинается в четверг, 11 октября. Президенты приедут в Могилев в пятницу.
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"К нам приедут Путин и Лукашенко", — вот типичный ответ типичного могилевчанина.
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