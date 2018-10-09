Ученые рассказали о смертельной опасности губок для мытья посуды

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Ученые из Университета Аризоны изучили губки для мытья посуды. Оказалось, всего на шести квадратных сантиметрах губки кишит около десяти миллионов всевозможных микроорганизмов, сообщаетПо информации исследователей, на губках живет множество кампилобактер, которые провоцируют острые инфекционные заболевания, характеризующиеся интоксикацией и поражением желудочно-кишечного тракта.Специалисты из Германии, которые проводили подобное исследование, пришли к еще более пугающим выводам. Они изучили губки из поролона и нашли в одном кубическом сантиметре такой губки не менее 20 миллиардов бактерий. Среди них оказались микроорганизмы, которые вызывают менингит и пневмонию.Ученые уверены, что бактерии живут и размножаются не столько на поверхности, сколько в порах поролона, поэтому чистка губкой не является эффективной.Эксперты советуют чаще менять губки, ведь проверенные предметы изучили всего лишь после их недельного использования.