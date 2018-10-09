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Абсурд и позор. Как власти мучают известное предприятие, прогоняя инвесторов

10.10.2018 10:46 — Разное | UDF  
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Фото газеты «Наш край»
Увольнение многолетнего директора ОАО «Бархим» Евгения Рудого дало повод вспомнить всю недавнюю историю «заботы» властей об известном предприятии. И то, к чему она привела.


«Это театр абсурда»

В конце 2000-х годов группа частных инвесторов во главе с белорусским бизнесменом Сергеем Левиным пыталась купить ОАО «Бархим», известное выпуском стиральных порошков, и инвестировать туда 30 млн долларов.

– Я дошел до вице-премьера, но мне было отказано. Правда, вскоре «Бархим» появился на аукционах по цене ниже, чем мы предлагали. Это театр абсурда, — рассказал после бизнесмен.

Инвесторы в итоге создали в Осиповичах свою парфюмерно-косметическую фабрику «Сонца», которая по мощности оказалась в несколько раз больше производства на «Бархиме».

В 2011 году новый вице-премьер Сергей Румас удивился решением чиновников и заявил: «У меня такое впечатление, что у «Бархима» нерадостная перспектива. Думаю, что продать его за средства, которые были вложены в последние три года, вряд ли удастся».

В том же году было объявлено, что новое оборудование, закупленное властями для «Бархима», обошлось в 7 млн долларов.

Абсурд и позор. Как власти мучают известное предприятие, прогоняя инвесторов

Фото: БЕЛТА


«Люди сказали: ребят, как с вами можно работать?!»

Во время кризиса в 2011 году власти запретили вывоз из страны барановичского стирального порошка. Спустя два года директор «Бархима» Евгений Рудой объяснил этим и другими указаниями сверху (запрет на рост цен в связи с включением продукции в список социально значимых товаров) убыточность предприятия.

– Все наработанные контракты мы потеряли. И в прошлом году (2012-м) ни один не восстановили! Люди сказали: ребят, как с вами можно работать?! Столько лет мы деньги вкладывали, рекламировали, а вы нам в итоге не даете продукции, – рассказал директор.

Абсурд и позор. Как власти мучают известное предприятие, прогоняя инвесторов

Евгений Рудой. Фото: БЕЛТА


«14 месяцев реального позора»

Новую серьезную попытку купить «Бархим» инвесторы – немецкий концерн РСС и польская компания LAKMA – предприняли в 2012 году. Но госпакет акций предприятия за 7,8 млн долларов так и не продали. По словам директора Евгения Рудого, согласие на продажу акций не дал Госконтроль, писала газета intex-press.

Там посчитали, что рыночная стоимость «Бархима» оказалась меньше на 1,7 млн долларов балансовой стоимости. Госконтроль учел старые недостроенные здания, от которых на «Бархиме» не знают, как избавиться – снос обойдется в несколько миллионов долларов.

Абсурд и позор. Как власти мучают известное предприятие, прогоняя инвесторов

Недостроенное многоэтажное здание «Бархима». Фото газеты «Наш край»

– После 14 месяцев переговоров реального позора начинать все заново не хочется, – с разочарованием сообщил директор.

Нашли крайнего?

Судя по годовым отчетам ОАО «Бархим», в 2016-2017 годах предприятие сумело выйти на безубыточную работу. Но это не должно вводить в заблуждение: перспективы «Бархима» выглядят туманными.

Несмотря на предыдущие имиджевые провалы, в Барановичах вновь живут надеждой о приходе инвесторов. Нужно 6 млн долларов, чтобы начать выпуск жидких моющих средств, а также полиэтиленовой и ПЭТ-тары. Кроме того, инвесторам предлагают реконструировать и вовлечь в хозяйственный оборот недостроенное здание.

Летом нынешнего года «Бархим» посетил руководитель Совета Республики Михаил Мясникович. В репортажах о его визите госСМИ назвали предприятие одним из самых проблемных в Барановичах.

Спустя несколько месяцев, в сентябре, стало известно, что директор Евгений Рудой, проработавший в должности более десяти лет, написал заявление на увольнение. Похоже, после всех провалов его решили сделать крайним: новой кандидатуры на проблемное место пока нет.

 
 
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Похоже, после всех провалов его решили сделать крайним: новой кандидатуры на проблемное место пока нет.
 
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