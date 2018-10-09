Абсурд и позор. Как власти мучают известное предприятие, прогоняя инвесторов



Фото газеты «Наш край»

«Это театр абсурда»





Фото: БЕЛТА

«Люди сказали: ребят, как с вами можно работать?!»

Евгений Рудой. Фото: БЕЛТА

«14 месяцев реального позора»

Недостроенное многоэтажное здание «Бархима». Фото газеты «Наш край»

Нашли крайнего?

В конце 2000-х годов группа частных инвесторов во главе с белорусским бизнесменомпыталась купить ОАО «Бархим», известное выпуском стиральных порошков, и инвестировать туда 30 млн долларов.рассказал после бизнесмен.Инвесторы в итоге создали в Осиповичах свою парфюмерно-косметическую фабрику «Сонца», которая по мощности оказалась в несколько раз больше производства на «Бархиме».В 2011 году новый вице-премьерудивился решением чиновников и заявил: «У меня такое впечатление, что у «Бархима» нерадостная перспектива. Думаю, что продать его за средства, которые были вложены в последние три года, вряд ли удастся».В том же году было объявлено, что новое оборудование, закупленное властями для «Бархима», обошлось в 7 млн долларов.Во время кризиса в 2011 году власти запретили вывоз из страны барановичского стирального порошка. Спустя два года директор «Бархима» Евгений Рудой объяснил этим и другими указаниями сверху (запрет на рост цен в связи с включением продукции в список социально значимых товаров) убыточность предприятия.рассказал директор.Новую серьезную попытку купить «Бархим» инвесторы – немецкий концерн РСС и польская компания LAKMA – предприняли в 2012 году. Но госпакет акций предприятия за 7,8 млн долларов так и не продали. По словам директора, согласие на продажу акций не дал Госконтроль, писала газета intex-press.Там посчитали, что рыночная стоимость «Бархима» оказалась меньше на 1,7 млн долларов балансовой стоимости. Госконтроль учел старые недостроенные здания, от которых на «Бархиме» не знают, как избавиться – снос обойдется в несколько миллионов долларов.– с разочарованием сообщил директор.Судя по годовым отчетам ОАО «Бархим», в 2016-2017 годах предприятие сумело выйти на безубыточную работу. Но это не должно вводить в заблуждение: перспективы «Бархима» выглядят туманными.Несмотря на предыдущие имиджевые провалы, в Барановичах вновь живут надеждой о приходе инвесторов. Нужно 6 млн долларов, чтобы начать выпуск жидких моющих средств, а также полиэтиленовой и ПЭТ-тары. Кроме того, инвесторам предлагают реконструировать и вовлечь в хозяйственный оборот недостроенное здание.Летом нынешнего года «Бархим» посетил руководитель Совета Республики. В репортажах о его визите госСМИ назвали предприятие одним из самых проблемных в Барановичах.Спустя несколько месяцев, в сентябре, стало известно, что директор Евгений Рудой, проработавший в должности более десяти лет, написал заявление на увольнение. Похоже, после всех провалов его решили сделать крайним: новой кандидатуры на проблемное место пока нет.