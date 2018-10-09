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Российский рубль продолжил дорожать на открытии биржевых торгов 10 октября
Иллюстративное фото
По информации banki24.by на 10:14:
Средневзвешенный курс доллара упал на 0,0042 рубля до 2,1495 BYN/USD.
Средневзвешенный курс евро снизился всего на 0,0008 рубля до 2,4703 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,0080 рубля до 3,2494 BYN/100 RUB.
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В среду в начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль ослабился к валютной корзине на 0,04%.
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