ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молоко снижает уровень глюкозы в крови на весь день

10.10.2018 10:30 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Если употреблять молоко на завтрак, оно снизит уровень глюкозы в крови на весь день.

Такие данные представила группа ученых во главе с доктором Дугласом Гоффом из отдела научных исследований Университетов Гельфа и Торонто.

Результаты работы опубликованы в Journal of Dairy Science.

Каждый год количество пациентов с нарушениями метаболизма (ожирением и сахарным диабетом) катастрофически увеличивается. Врачи бьют тревогу, а ученые ищут диеты и продукты для борьбы с этими заболеваниями (см. диета при диабете и диета при ожирении). Действительно, и ожирение, и сахарный диабет 2 типа можно «победить» правильным питанием и образом жизни.

В последнем контролируемом двойном рандомизированном слепом исследовании ученые анализировали эффекты роста концентрации сывороточного белка в молоке, которое употребляется вместе с высокоуглеводным завтраком.

Выяснилось, что переваривание белков казеина и сыворотки, присутствующих в молоке, приводит к высвобождению желудочных гормонов, замедляющих пищеварение и увеличивающих чувство насыщения. Также употребление молока на завтрак сохраняло пониженную концентрацию глюкозы в крови даже после обеда.

Похожий, но менее слабый эффект наблюдался, если молоко употреблялось на обед.

Доктор Гофф и его коллеги подтвердили важность употребления молока на завтрак для сохранения низкого уровня сахара в крови и замедления переваривания углеводной пищи. Важность здорового завтрака подчеркивалось всегда, а данное исследование показал, что обязательно включать молоко в рацион завтрака.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если употреблять молоко на завтрак, оно снизит уровень глюкозы в крови на весь день.
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Андрейченко принял участие в совещании спикеров парламентов стран Евразии в Турции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика