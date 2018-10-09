Молоко снижает уровень глюкозы в крови на весь день

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Такие данные представила группа ученых во главе с докторомиз отдела научных исследований Университетов Гельфа и Торонто.Результаты работы опубликованы в Journal of Dairy Science.Каждый год количество пациентов с нарушениями метаболизма (ожирением и сахарным диабетом) катастрофически увеличивается. Врачи бьют тревогу, а ученые ищут диеты и продукты для борьбы с этими заболеваниями (см. диета при диабете и диета при ожирении). Действительно, и ожирение, и сахарный диабет 2 типа можно «победить» правильным питанием и образом жизни.В последнем контролируемом двойном рандомизированном слепом исследовании ученые анализировали эффекты роста концентрации сывороточного белка в молоке, которое употребляется вместе с высокоуглеводным завтраком.Выяснилось, что переваривание белков казеина и сыворотки, присутствующих в молоке, приводит к высвобождению желудочных гормонов, замедляющих пищеварение и увеличивающих чувство насыщения. Также употребление молока на завтрак сохраняло пониженную концентрацию глюкозы в крови даже после обеда.Похожий, но менее слабый эффект наблюдался, если молоко употреблялось на обед.Доктор Гофф и его коллеги подтвердили важность употребления молока на завтрак для сохранения низкого уровня сахара в крови и замедления переваривания углеводной пищи. Важность здорового завтрака подчеркивалось всегда, а данное исследование показал, что обязательно включать молоко в рацион завтрака.