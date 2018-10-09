Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Тяньдзине

Во втором круге турнира в Тяньдзине Арине Соболенко (11-е место в рейтинге WTA) противостояла польская теннисистка Магда Линетт (84). Белоруска практически не испытала проблем в матче с полькой и одержала уверенную победу в двух сетах – 6:1, 6:3.

Следующей соперницей белоруски станет победительница противостояния между японкой Мисаки Дои (154) и швейцаркой Тимеа Бачински (329), которая возвращается в большой спорт после полученной травмы. Матч с участием белоруски предварительно состоится 12 октября в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

У Арины Соболенко остаются небольшие шансы на попадание в восьмерку сильнейших теннисисток года, которые отправятся на престижный турнир в Сингапур. Пока белоруска замыкает в этом рейтинге десятку лучших. Чтобы сохранить шансы на Сингапур, белоруске необходимо выиграть соревнования в Китае. Победительница турнира в Тяньдзине определится 14 октября.

Успешно стартовала на турнире в австрийском Линце с призовым фондом $250 тыс. Вера Лапко (62). В первом круге наша спортсменка одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (41) – 1:6, 6:1, 6:0. Следующей соперницей Веры Лапко станет россиянка Анастасия Павлюченкова (35).

Еще одна белоруска Лидия Морозова в паре с японкой Сюко Аоямой с победы начали выступление на турнире в Гонконге. В матче первого круга девушки в упорной борьбе сломили сопротивление сербско-австралийского дуэта Александра Крунич / Арина Родионова – 4:6, 6:2, 10:8.