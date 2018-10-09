ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Тяньдзине

10.10.2018 11:03 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Тяньдзине
Женская теннисная ассоциация

Во втором круге турнира в Тяньдзине Арине Соболенко (11-е место в рейтинге WTA) противостояла польская теннисистка Магда Линетт (84). Белоруска практически не испытала проблем в матче с полькой и одержала уверенную победу в двух сетах – 6:1, 6:3.

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Тяньдзине Арина Соболенко и Александра Саснович номинированы на призы WTA за 2018 год

Следующей соперницей белоруски станет победительница противостояния между японкой Мисаки Дои (154) и швейцаркой Тимеа Бачински (329), которая возвращается в большой спорт после полученной травмы. Матч с участием белоруски предварительно состоится 12 октября в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

У Арины Соболенко остаются небольшие шансы на попадание в восьмерку сильнейших теннисисток года, которые отправятся на престижный турнир в Сингапур. Пока белоруска замыкает в этом рейтинге десятку лучших. Чтобы сохранить шансы на Сингапур, белоруске необходимо выиграть соревнования в Китае. Победительница турнира в Тяньдзине определится 14 октября.

Успешно стартовала на турнире в австрийском Линце с призовым фондом $250 тыс. Вера Лапко (62). В первом круге наша спортсменка одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (41) – 1:6, 6:1, 6:0. Следующей соперницей Веры Лапко станет россиянка Анастасия Павлюченкова (35).

Еще одна белоруска Лидия Морозова в паре с японкой Сюко Аоямой с победы начали выступление на турнире в Гонконге. В матче первого круга девушки в упорной борьбе сломили сопротивление сербско-австралийского дуэта Александра Крунич / Арина Родионова – 4:6, 6:2, 10:8.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает успешное выступление на турнире в Китае с призовым фондом $750 тыс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жилой комплекс для малоимущих в Копенгагене - взглянуть и всплакнуть от зависти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика