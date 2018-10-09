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Забыли карточку дома: где и за сколько можно снять наличные без "пластика"

10.10.2018 11:09 — Разное | Tut.by  
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Ситуация, которая знакома почти каждому: оставили банковскую карту дома, а деньги оказались нужны «здесь и сейчас». Можно ли получить деньги со счета без «пластика»? FINANCE.TUT.BY выяснил, куда нужно обратиться за получением денег без карты и сколько это будет стоить.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отметим, что как правило, большинство банков идут на встречу «забывчивым» клиентам и разрешают снять деньги со счета в ближайшем отделении. Разумеется, нужно предъявить паспорт. В некоторых банках за это с вас возьмут комиссию (может быть 1%, а может и все 3% от суммы снятия), в некоторых — нет. Но есть и более продвинутые варианты услуги: получить специальный код в интернет-банкинге и с его помощью получить деньги в банкомате.

Лишь небольшое количество банков не разрешает снимать деньги без наличия «пластика»: здесь получить свои деньги вы сможете только если карты нет по уважительной причине — утеряна или оставлена в банкомате. Словом, заблокирована.

В таблице представлена информация только по дебетовым картам. Обращаем внимание: комиссия взимается, если карта рабочая — не заблокирована и не утеряна. При иных обстоятельствах условия оказания услуги могут меняться.

Название банка

Как снять деньги со счета без карты

Альфа-Банк

В любом отделении банка с паспортом. Если карта не утеряна и не заблокирована, комиссия за снятие — 3%, мин. 1 руб.

Банк БелВЭБ

Услуга «снятие наличных по коду». Она позволяет снять деньги без карты и не посещая банк. Нужно знать лишь срок действия карты и уметь пользоваться интернет-банкингом. Комиссия за оказание услуги не взимается. Совершив все операции в приложении, вы сможете получить деньги в банкомате с помощью кода.

Если нет возможности уточнить срок действия карты, можно обратиться в любое отделение банка и обналичить деньги паспорту.

Банк Москва-Минск

В любом отделении банка с паспортом. Комиссия за снятие бел. рублей — 2%, мин. 1.50 руб., валюты — без комиссии.

Банк Решение

В любом отделении банка с паспортом без комиссии.

Белагропромбанк

В любом отделении банка (где есть специалисты по платежным картам) с паспортом. Комиссия за снятие — 1 руб. (вне зависимости от суммы).

Беларусбанк

Снятие наличных без карты возможно только при утере/краже карты/если оставили в банкомате (карта должна быть заблокирована). В других случаях снятие возможно только при наличии карты.

Белгазпромбанк

В любом отделении банка с паспортом без комиссии.

Банк ВТБ (Беларусь)

В любом отделении банка с паспортом без комиссии.

Идея Банк

В любом отделении банка с паспортом без комиссии.

МТБанк

Снятие наличных без карты возможно только при утере/краже карты (карта должна быть заблокирована). В других случаях снятие возможно только при наличии карты.

Паритетбанк

В любом отделении банка с паспортом без комиссии.

Приорбанк

В любом отделении банка (у экономиста) с паспортом без комиссии. Комиссия будет взиматься по карте «Бумеранг» — 3% от суммы, мин. 5 руб.

РРБ-Банк

В любом отделении банка с паспортом. Комиссия за снятие бел. рублей — 3% (свыше 30 000 — 0.5%), валюты — 1% от суммы.

Технобанк

В любом отделении банка с паспортом, но в определенное время: с пн по чт — с 9 до 16, в пт — с 9 до 15, в сб — с 9 до 16 (только в Минске). Комиссия за снятие — 0.2% от суммы.

Франсабанк

В любом отделении банка с паспортом, но в определенное время: с пн по чт — с 9 до 17, в пт — с 9 до 16. Комиссия за снятие — 5 руб. (независимо от суммы) от суммы.

Цептер Банк

В любом отделении банка с паспортом без комиссии.

Белорусский народный банк

В любом отделении банка с паспортом. Комиссия — 5 USD, независимо от суммы.

Белинвестбанк

В любом отделении банка с паспортом. Комиссия за снятие — 2.5%, мин. 0.50 руб.

БСБ Банк

В любом отделении банка с паспортом с 9.00 до 17.00, на пр. Победителей 23/4 — до 20.00. Без комиссии.

БТА Банк

В любом отделении банка с паспортом. Комиссия за снятие бел. рублей — 4 руб., валюты — 4 USD/EUR

БПС-Сбербанк

Нужно обратиться в отделение банка и написать заявление в будний день до 17:30. В течение 3 часов заявление будет

рассматриваться начальником отделения.

В случае положительного ответа вам предоставят сумму денег.

Предварительно карту надо будет занести в стоп лист, стоимость — 1 руб.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Лишь небольшое количество банков не разрешает снимать деньги без наличия "пластика": здесь получить свои деньги можно только если карты нет по уважительной...
 
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