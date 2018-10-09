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Церемонию открытия Европейских игр устроит компания Игоря Крутого

10.10.2018 11:06 — Разное | KYKY  
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Торжественная церемония открытия II Европейских игр состоится 21 июня 2019 года на стадионе «Динамо». Ее организует компания «Арт Сити 5», подконтрольная российскому артисту Игорю Крутому, пишет пресс-служба Дирекции Евроигр.

Соглашение подписали гендиректор Белгосфилармонии Александр Гарбар и арт-бизнесмен Игорь Крутой. По словам министра культуры Юрия Бондаря, одним из главных требований было наличие опыта в проведении подобных мероприятий. Также, отметил он, «в пользу российской компании сыграло безусловное понимание менталитета нашей страны и соответствие финансовым требованиям».

По словам Крутого, главная задача сейчас – создать команду, «которая и будет заниматься шоу, по масштабу с которым не сравнится ни один музыкальный фестиваль. Ведь создать на стадионе атмосферу камерного зала, где каждый из присутствующих мог бы почувствовать себя в эпицентре происходящего – задача, выполнить которую под силу только настоящим профессионалам. Я рад, что нашей компании выпала честь стать частью этой команды, показав Беларусь всему миру и закрепив свою репутацию на рынке компаний, способных делать такие шоу».

Авторами сценария и художественными руководителями выступят беларус Александр Вавилов и россиянин Алексей Сеченов. Предполагается, что церемония открытия продлится два часа десять минут. 

Группа компаний Игоря Крутого занималась церемониями открытия и закрытия седьмых Зимних Азиатских игр в Астане в 2011 году, 27-й Всемирной Летней универсиады в Казани  в 2013 году, 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 2017 году. Также его компании работали на музыкальных конкурсах «Новая волна» и «Детская новая волна», премии «МузТВ» с 2004 по 2012 годы, телепроекте «Песня года».

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Торжественная церемония открытия II Европейских игр состоится 21 июня 2019 года на стадионе «Динамо». Ее организует компания «Арт Сити 5», подконтрольная российскому...
 
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