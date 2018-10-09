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Церемонию открытия Европейских игр устроит компания Игоря Крутого
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Торжественная церемония открытия II Европейских игр состоится 21 июня 2019 года на стадионе «Динамо». Ее организует компания «Арт Сити 5», подконтрольная российскому артисту Игорю Крутому,
Соглашение подписали гендиректор Белгосфилармонии Александр Гарбар и арт-бизнесмен Игорь Крутой. По словам министра культуры Юрия Бондаря, одним из главных требований было наличие опыта в проведении подобных мероприятий. Также, отметил он, «в пользу российской компании сыграло безусловное понимание менталитета нашей страны и соответствие финансовым требованиям».
По словам Крутого, главная задача сейчас – создать команду, «которая и будет заниматься шоу, по масштабу с которым не сравнится ни один музыкальный фестиваль. Ведь создать на стадионе атмосферу камерного зала, где каждый из присутствующих мог бы почувствовать себя в эпицентре происходящего – задача, выполнить которую под силу только настоящим профессионалам. Я рад, что нашей компании выпала честь стать частью этой команды, показав Беларусь всему миру и закрепив свою репутацию на рынке компаний, способных делать такие шоу».
Авторами сценария и художественными руководителями выступят беларус Александр Вавилов и россиянин Алексей Сеченов. Предполагается, что церемония открытия продлится два часа десять минут.
Группа компаний Игоря Крутого занималась церемониями открытия и закрытия седьмых Зимних Азиатских игр в Астане в 2011 году, 27-й Всемирной Летней универсиады в Казани в 2013 году, 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 2017 году. Также его компании работали на музыкальных конкурсах «Новая волна» и «Детская новая волна», премии «МузТВ» с 2004 по 2012 годы, телепроекте «Песня года».
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