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В Полоцке автомобиль сбил 17-летнюю школьницу на пешеходном переходе

10.10.2018 11:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Полоцке легковой автомобиль на переходе сбил 17-летнюю девушку.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером девятого октября. Водитель автомобиля Nissan наехала на школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Предварительно, водитель видела пешехода, стоявшего на тротуаре. Однако водитель не успела затормозить, когда школьница вышла на проезжую часть.

Несовершеннолетняя получила травму – у нее сломана стопа. Пострадавшая была доставлена в медучреждение.

На неделе в Минске маршрутка сбила беременную девушку на пешеходном переходе (читать далее). 

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Полоцке легковой автомобиль на переходе сбил 17-летнюю девушку. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером...
 
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