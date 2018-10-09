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В Полоцке автомобиль сбил 17-летнюю школьницу на пешеходном переходе
Новости Беларуси. В Полоцке легковой автомобиль на переходе сбил 17-летнюю девушку.
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Предварительно, водитель видела пешехода, стоявшего на тротуаре. Однако водитель не успела затормозить, когда школьница вышла на проезжую часть.
Несовершеннолетняя получила травму – у нее сломана стопа. Пострадавшая была доставлена в медучреждение.
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Новости Беларуси. В Полоцке легковой автомобиль на переходе сбил 17-летнюю девушку. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером...
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