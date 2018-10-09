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Под Городком Kia столкнулась с грузовиком. Погиб водитель легковушки
Новости Беларуси. В Городокском районе произошла авария с участием грузовика и легковушки.
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Транспортные средства столкнулись.
На месте аварии скончался водитель легкового автомобиля.
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Новости Беларуси. В Городокском районе произошла авария с участием грузовика и легковушки. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, ДТП случилось вечером...
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