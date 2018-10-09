ИНВИТРО за серьезные отношения





По-настоящему близкие отношения основаны на доверии и заботе. Ответственный подход к своему здоровью и здоровью любимого человека предполагает профилактику инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

С 1 сентября по 30 ноября 2018 года медицинская компания ИНВИТРО проводит акцию «Серьезные отношения» на территории Беларуси. В указанный период вы можете пройти «Базовый» набор, который включает 3 исследования, или «Расширенный» – 10 исследований на наиболее распространенные ИППП по специальной цене, а при заказе обследования вдвоем для второго пациента действует дополнительная скидка 50%.

Обследование желательно проводить регулярно: многие ИППП проявляют себя только на поздних стадиях, что грозит развитием серьезных осложнений, в том числе бесплодия.

Медицинские профили по акции включают следующие исследования:



1. Набор лабораторных исследований «Базовый»

• №301УРО, Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта;

• №306УРО, Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта;

• №307УРО, Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта.



2. Набор лабораторных исследований «Расширенный»

• №301УРО, Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта;

• №306УРО, Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта;

• №307УРО, Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта;

• №73, HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген);

• №79, Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C);

• №68ВИЧ-МНС, Антитела к ВИЧ;

• №69, Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест);

• №309УРО, Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта;

• №311PAP, Выявление днк вируса папилломы человека (ВПЧ) 14 типов высокого канцерогенного риска: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 в соскобе эпителиальных клеток (качественный формат);

• №310УРО, Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в соскобе.



Ознакомьтесь с правилами подготовки к взятию биоматериала на сайте www.invitro.by . Подробные правила акции доступны по ссылке .

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