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Стеллаж с элитным алкоголем рухнул в «Евроопте» в Гомеле
Стеклянная витрина с дорогим алкоголем разбилась предположительно из-за тяжести «горячительного» товара.
О происшествии сообщают очевидцы в соцсетях.
Они пишут, что в результате обрушения разбилось несколько десятков бутылок дорогостоящих коньяков, водк, ликеров и прочих элитных напитков.
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Стеклянная витрина с дорогим алкоголем разбилась предположительно из-за тяжести «горячительного» товара. О происшествии сообщают очевидцы в соцсетях.
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