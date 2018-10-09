Зачем Анджелина Джоли изменила внешность?

Комментарий «АиФ»: о кардинальной смене внешности речи не идет: актриса ради роли в фэнтези-драме «Come away» стала блондинкой. Причем на фото, которые появились в соцсетях, она, скорее всего, в парике. Джоли будет играть Роуз, мать Питера Пэна и Алисы из Зазеркалья. Роль отца детей исполнит актер Дэнни Ойелоу.
Новый фильм станет приквелом двух самых известных британских сказок - «Питера Пэна» Джеймса Мэтью Барри и «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Режиссер картины - Бренда Чэпман, получившая «Оскар» за мультфильм «Храбрая сердцем». Дата выхода на экраны пока неизвестна.