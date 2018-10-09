Должен ли «ипэшник» заводить книгу жалоб?

ИП обязан завести книгу замечаний и предложений. Такая книга также должна быть в торговых объектах и объектах общепита (за исключением сезонных кафе). Если таких объектов несколько, то книга должна быть в каждом из них.

Предприниматель может купить ее в пунктах РУП «Издательство «Белбланкавыд».

Книгу замечаний и предложений необходимо предъявлять по первому требованию гражданина (даже находящегося в состоянии опьянения). При предъявлении книги запрещено требовать паспорт или объяснения причин, вызвавших необходимость внесения замечания.