Завоз ядерного топлива на БелАЭС планируется в декабре

«Сегодня строительство БелАЭС идет динамично. Завоз ядерного топлива планируем в декабре этого года. Ввод БелАЭС будет произведен в установленные в соответствии с контрактом сроки», - слова Виктора Брича приводит БЕЛТА .

Белорусская АЭС строится возле Островца (Гродненская область).

Первый энергоблок, по плану, введут в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.

«В данном проекте, который реализуется в Беларуси, учтены все требования и рекомендации международных организаций, регулирующих отношения в атомной отрасли», - добавил Виктор Брич.

Как АЭС повлияет на тариф на электроэнергию ? Подробнее