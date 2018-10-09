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Завоз ядерного топлива на БелАЭС планируется в декабре
10.10.2018 12:10 — Разное | Аргументы и факты
«Сегодня строительство БелАЭС идет динамично. Завоз ядерного топлива планируем в декабре этого года. Ввод БелАЭС будет произведен в установленные в соответствии с контрактом сроки», - слова Виктора Брича приводит
Белорусская АЭС строится возле Островца (Гродненская область).
Первый энергоблок, по плану, введут в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.
«В данном проекте, который реализуется в Беларуси, учтены все требования и рекомендации международных организаций, регулирующих отношения в атомной отрасли», - добавил Виктор Брич.
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Об этом сообщил заместитель директора представительства АО инжиниринговая компания «Атомстройэкспорт» в Беларуси Виктор Брич.
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