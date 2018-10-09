ГАИ ищет очевидцев смертельного наезда на женщину в Шищицах





Место трагедии

Вечером 20 сентября в деревне Шищицы Слуцкого района произошёл наезд на женщину 1990 года рождения, которая вышла на проезжую часть вблизи кафе.

В результате автомобиль ВАЗ с регистрационным номером 3656-МББ сбил женщину, она погибла на месте.

Для установления всех обстоятельств произошедшего ГАИ просит свидетелей и очевидцев позвонить по телефону: +375(44)533-44-50.







Slutsk-Gorod.by