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ГАИ ищет очевидцев смертельного наезда на женщину в Шищицах
10.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Вечером 20 сентября в деревне Шищицы Слуцкого района
В результате автомобиль ВАЗ с регистрационным номером 3656-МББ сбил женщину, она погибла на месте.
Для установления всех обстоятельств произошедшего ГАИ просит свидетелей и очевидцев позвонить по телефону: +375(44)533-44-50.
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Вечером 20 сентября в деревне Шищицы Слуцкого района произошёл наезд на женщину 1990 года рождения, которая вышла на проезжую часть вблизи кафе.
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