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Виды голода: как их побороть
10.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Иногда мы хотим есть вовсе не по той причине, что нуждаемся в пище. У голода существует несколько видов, которые легко спутать с реальной потребностью. Но как их выявить и побороть?
Визуальный
Вы когда-нибудь замечали, как просыпается аппетит при просмотре «вкусных» фотографий в Интернете? Вот это чувство и есть мнимое. Переключитесь на другие снимки, тогда желание поесть отпустит.
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Иногда мы хотим есть вовсе не по той причине, что нуждаемся в пище. У голода существует несколько видов, которые легко спутать с реальной потребностью. Но как их...
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