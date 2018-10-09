Виды голода: как их побороть

Иногда мы хотим есть вовсе не по той причине, что нуждаемся в пище. У голода существует несколько видов, которые легко спутать с реальной потребностью. Но как их выявить и побороть?

Визуальный

Вы когда-нибудь замечали, как просыпается аппетит при просмотре «вкусных» фотографий в Интернете? Вот это чувство и есть мнимое. Переключитесь на другие снимки, тогда желание поесть отпустит.