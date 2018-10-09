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Навыки, необходимые для успеха
10.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Думаете, что успешные люди талантливы во всем? Это далеко не так. Чтобы достигать целей, достаточно обладать некоторыми качествами, которые не требуют особого дара. А чтобы их развить, нужно лишь немного ответственности и собранности.
Пунктуальность
Время – один из ценнейших ресурсов современности. Научитесь ценить как свое собственное, так и то, которое принадлежит окружающим. Именно это способно подтолкнуть вас к тому, чтобы не опаздывать. Признайтесь себе честно, за сколько минут или часов вы соберетесь и доедете на встречу, именно это время и берите за основу.
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Думаете, что успешные люди талантливы во всем? Это далеко не так. Чтобы достигать целей, достаточно обладать некоторыми качествами, которые не требуют особого дара....
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