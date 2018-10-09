Четыре сезона на острове Котисаари

Котисаари находится в Финляндии. Крохотный участок суши великолепен в любой сезон! Он находится на реке Кемийоки в Рованиеми и его очарование просто завораживает.

Это остров осенью. Тишина, умиротворение и уединение. При этом буйство красок!



