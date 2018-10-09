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Четыре сезона на острове Котисаари
10.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Котисаари находится в Финляндии. Крохотный участок суши великолепен в любой сезон! Он находится на реке Кемийоки в Рованиеми и его очарование просто завораживает.
Это остров осенью. Тишина, умиротворение и уединение. При этом буйство красок!
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Котисаари находится в Финляндии. Крохотный участок суши великолепен в любой сезон! Он находится на реке Кемийоки в Рованиеми и его очарование просто завораживает....
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