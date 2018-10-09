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12 октября белорусские нотариусы бесплатно проконсультируют граждан

10.10.2018 12:29 — Разное | Аргументы и факты  
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12 октября белорусские нотариусы бесплатно проконсультируют граждан
Фото из открытых источников

- В течение дня женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро нашей страны, в соответствии с режимом работы, и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, - сообщил «АиФ» помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур СТРЕХ.

Кроме того, 11 октября нотариусы столицы вместе с работниками органов загса, органов принудительного исполнения и адвокатами примут участие в акции по бесплатному юридическому консультированию многодетных матерей, проводимой Министерством юстиции Республики Беларусь. Акция пройдет по адресу: г.Минск, ул. Коллекторная, 10, каб. 321 с 11.00 до 13.00.  

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса». 

12 октября белорусские нотариусы бесплатно проконсультируют граждан
Может ли отец подарить авто сыну через нотариуса?
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Теги: Минск
 
 
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Консультация по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, состоится по случаю празднования Дня матери в Республике Беларусь.
 
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