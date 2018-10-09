12 октября белорусские нотариусы бесплатно проконсультируют граждан

- В течение дня женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро нашей страны, в соответствии с режимом работы, и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, - сообщил «АиФ» помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур СТРЕХ.

Кроме того, 11 октября нотариусы столицы вместе с работниками органов загса, органов принудительного исполнения и адвокатами примут участие в акции по бесплатному юридическому консультированию многодетных матерей, проводимой Министерством юстиции Республики Беларусь. Акция пройдет по адресу: г.Минск, ул. Коллекторная, 10, каб. 321 с 11.00 до 13.00.