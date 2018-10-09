Осенью тоже бывает весна



«Спасибо вам за ваш труд!» – такие слова были адресованы каждому ветерану, кто 1 октября, в день чествования пожилых, пришел в редакцию на традиционную встречу.

К этому дню мы всегда тщательно готовимся, чтобы показать, что наставников помнят, продолжают их традиции, а молодое поколение так же трепетно, с любовью и самоотверженностью относится к своему делу. Ведь кто, как не ветераны редакции и типографии, знают, насколько сложен и трудоемок процесс подготовки и издания газеты. Пусть сегодня мы на порядок выше по технической оснащенности, но у каждого времени свои трудности, свои требования. Однако неизменным остается одно – любовь к тому, чем занимаешься. Об этом за чашкой чаю мы говорили со своими старшими коллегами. А еще вспоминали. И они, воспоминания, сыпались, словно весенний град, такие приятные и тревожащие душу.

Каждый из прибывших на встречу ветеранов отдал любимому делу десятки лет. И это не была работа с 8.00 до 17.00. Порой приходилось подолгу задерживаться, а то еще и ночью, чтобы газета увидела свет и пришла к своему читателю трижды в неделю.

Всю богатую историю Свислоччины, события и факты прошлого запечатлел на фото ветеран фотожурналистики Чеслав Степанович Горбач. Самостоятельно освоив азы фотографии, он четыре с половиной десятка лет отдал работе в газете. Его труд навсегда останется в фотолетописи района. Большая работа проделана Чеславом Степановичем при подготовке фотографий для районной книги-хроники «Памяць. Свiслацкi раён».

Юношей на работу в Свислочскую типографию пришел Александр Николаевич Янюк. Без малого 45 лет он отдал любимому делу. Типография занималась набором, версткой и печатанием районной газеты, различных бланков, приветственных адресов. Александр Николаевич освоил все направления своей профессии, 30 лет руководил коллективом типографии. Он буквально жил на работе, отдавал всего себя любимому делу.

Десять лет, с 1982-го по 1992-й, главным редактором газеты «Заветы Ильича» был Иван Степанович Ковальчук. Окончил факультет журналистики, работал в районном обществе «Знание». В его бытность при газете были созданы военно-патриотический клуб «Присяга», клуб любителей шахмат «Тройной шах», районка поменяла название и стала называться «Свiслацкая газета».

В трудовой книжке Геноэфы Иосифовны Кондратенко лишь одна запись: «Принята на работу в качестве ученика ручного наборщика». Остальные о присвоении разрядов, благодарности, поощрения. Их за сорок с лишним лет набралось десятки. Геноэфа Иосифовна одна из первых освоила наборную машину линотип и со всей ответственностью выполняла свою работу. За преданность профессии, профессионализм она была удостоена почетного знака «Отличник печати».

Зинаида Викторовна Македон впервые переступила порог типографии в 1967 году. Восемь лет трудилась в Берестовице, а последующие тридцать в Свислочи. Она – верстальщик. Теперь с улыбкой вспоминает, как газета версталась вручную, как на каждый оттиск нужно было потратить уйму времени. И так номер за номером. Зинаида Викторовна очень тактичный, уважительный человек. Так же она относилась и к своей любимой работе.

Мы кратко рассказали о тех, кто пришел на встречу. А тех, кто в тот день по ряду причин не смог прийти в редакцию, мы тоже вспомнили теплыми словами. Галина Александровна Романчук, Василий Серафимович Корженевич, Нина Владимировна Говсь, Ядвига Петровна Курило, Ядвига Генриховна Кобринец, Наталья Федоровна Зощик, Светлана Ивановна Паценко, Маргарита Антоновна и Анатолий Александрович Немировичи…

По традиции почтили память тех, кого уже нет среди нас, но это не значит, что они забыты. Имя каждого звучит в наших воспоминаниях.

Руководство редакции, профсоюзная организация постарались, чтобы этот день запомнился надолго не только для ветеранов, но и для коллектива, который сегодня значительно обновился: для одних приятными воспоминаниями, для других – примером, как нужно отдавать себя работе.

Приятно то, что от таких встреч веет теплом. Человеку важно внимание и понимание того, что его помнят и ценят. Наши ветераны уходили в приподнятом настроении. Доброжелательная атмосфера, конкурсы, совместные песни под гитару и сувениры сделали свое дело.

Марина ЯНЮК,

председатель профсоюзной организации редакции