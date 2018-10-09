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Два российских футболиста избили 33-летнего белоруса — водителя известной телеведущей

10.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Два российских футболиста избили 33-летнего белоруса — водителя известной телеведущей
Лучшие друзья и по совместительству российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев после матча «Зенита» и «Краснодара», в которых пока еще числятся, выдали бурные на скандалы сутки. Так ребята отмечали десятилетие дружбы. Невинной жертвой праздника стал белорус Виталий Соловчук. 33-летний уроженец Малориты работает водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Ее мужчина и ждал, когда начался замес. Для Соловчука все закончилось в больнице.

7 октября в Питере играли «Зенит» Кокорина и «Краснодар» Мамаева. Если интересно, то Кокорин — нападающий, Мамаев — полузащитник. «Зенит» победил со счетом 2:1, упрочив свое преимущество в российском чемпионате. Мамаев провел весь матч и забил единственный мяч «Краснодара», Кокорин вышел на поле со скамейки запасных. Результативными действиями не отметился. Вечером Мамаев и Кокорин вместе уехали в Москву отмечать десятилетие дружбы.

 

https://www.instagram.com/p/BopAql7Fi1j/?utm_source=ig_embed

 

Ночью футболисты пошли в стрип-клуб, сообщает Mash. Утром 8 октября игроки (вместе с ними было еще три человека) вышли оттуда и начали пинать машины на парковке. Там оказался Виталий Соловчук. Мужчина сделал замечание. Занимать себя разговорами компания футболистов не захотела. Водителю прилетело.

Избитый Соловчук рассказал о произошедшем «Московскому комсомольцу»:

— Машина Mercedes была припаркована на 2-й Брестской улице. Я ожидал Ольгу Викторовну, она была на съемках. Вдруг в машину села какая-то пьяная девушка, мол, погреюсь. От нее шел резкий запах духов. Ольга Викторовна не любит такие сильные запахи. Я попросил девушку выйти, она начала ругаться: «Не выйду — и точка!» Подошел какой-то парень, примерно через 40 секунд — минуту, открыл дверь и забрал ее. Буквально через пару минут я уже хотел было отъезжать, как услышал звук — стук об машину, как будто что-то разбилось. Вышел посмотреть, что кинули в машину. Увидел группу молодых людей. Они были агрессивные, начали спрашивать, мол, ты знаешь, кто я? И все в таком роде. Кричали, что я их якобы оскорбил. Этого не было — я же на работе. А потом они начали меня избивать.

 

Мужчина говорит, что минимум человек пять наносили удары, избивали руками и ногами:

— Я неоднократно падал на асфальт. В основном били в область головы. Во время избиения кричали, чтоб не вздумал писать заявление. Через некоторое время они оставили меня, наверно, решили, что еще немножко — и будет гораздо более плачевный исход. Я не видел, куда они убежали, мне не до этого было. Честно признаюсь, я плохо соображал. Сел в машину, отъехал с 2-й Брестской к концертному залу Чайковского. Мне было плохо, хотел поскорее уехать от этого места, чтобы избиения не повторилось. Остановился, вышел из машины, тут ко мне подошел незнакомец, который видел всю эту историю. Он сказал, что вызвал полицию. Я остался ждать. А вскоре прибежала Ольга Викторовна. Она, конечно, была в шоке.

Водитель говорит, что у него черепно-мозговая травма, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица:

— Потерял много крови, она хлестала аж из ушей. Вся одежда пропитана кровью.

 

На поведение своих игроков, естественно, отреагировали клубы.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба, — говорится в заявлении „Краснодара“.

— То, что мы увидели на видео, — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий. Первое, что мы можем сделать, — это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться».

 

Вот заявление «Зенита»:

«То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждем правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство „Зенита“ и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно».

 

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