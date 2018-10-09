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V Форум регионов Беларуси и России открывается в Могилеве

10.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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V Форум регионов Беларуси и России открывается в МогилевеМогилев сегодня станет своего рода пионером. Форум регионов Беларуси и России, который стартует 10 октября, проводится в пятый раз. Но впервые — на площадках областного центра.

В столицу Приднепровского края съедутся представители всех областей нашей страны и около 40 регионов Российской Федерации. Одних только губернаторов страны-соседки ожидают под 20 человек. Состав более чем солидный. А, учитывая подтвержденное участие в пленарном заседании Глав двух государств Александра Лукашенко и Владимира Путина, масштаб Форума вырастает в разы.

Могилев к приему высоких гостей готов стопроцентно. Наведен должный лоск, открыты знаковые объекты. И лестница Подникольского спуска, введенная в эксплуатацию совсем недавно, станет символом подъема в партнерских отношениях регионов наших стран. Уже сегодня известно о запланированном подписании более 70 документов о сотрудничестве. Как на межправительственном, так и на областных и даже районных уровнях.

В самую активную фазу V Форум вступит уже завтра. Пешеходная улица Ленинская превратится в Город мастеров, а сам областной центр – в зону деловых переговоров.

Владислав ГРИБАНОВ.

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилев сегодня станет своего рода пионером. Форум регионов Беларуси и России, который стартует 10 октября, проводится в пятый раз. Но
 
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