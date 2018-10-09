Крутой улетел в Индонезию

Белорусская делегация во главе с главой Минэкономики Дмитрием Крутым примет участие в ежегодных заседаниях советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Об этом сообщается на сайте министерства экономики Беларуси.

Мероприятия проходят в Нуса-Дуа (Республика Индонезия) с 8 по 14 октября.

Беларусь традиционно использует форум в качестве площадки для согласования позиций с высшим руководством международных финансовых организаций по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Делегация встретится с руководством Всемирного банка и Международной финансовой корпорации для обсуждения возможности увеличения количества операций и расширения финансирования в Беларуси в рамках новой Рамочной стратегии партнерства Группы Всемирного банка на 2018 – 2022 годы.

Также запланированы встречи с руководством Европейского банка реконструкции и развития для обсуждения хода реализации Стратегии ЕБРР для Беларуси на 2016 – 2019 годы.