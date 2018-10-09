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Крутой улетел в Индонезию
Белорусская делегация во главе с главой Минэкономики Дмитрием Крутым примет участие в ежегодных заседаниях советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.
Об этом
Мероприятия проходят в Нуса-Дуа (Республика Индонезия) с 8 по 14 октября.
Беларусь традиционно использует форум в качестве площадки для согласования позиций с высшим руководством международных финансовых организаций по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
Делегация встретится с руководством Всемирного банка и Международной финансовой корпорации для обсуждения возможности увеличения количества операций и расширения финансирования в Беларуси в рамках новой Рамочной стратегии партнерства Группы Всемирного банка на 2018 – 2022 годы.
Также запланированы встречи с руководством Европейского банка реконструкции и развития для обсуждения хода реализации Стратегии ЕБРР для Беларуси на 2016 – 2019 годы.
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Белорусская делегация во главе с главой Минэкономики Дмитрием Крутым примет участие в ежегодных заседаниях советов управляющих Международного валютного фонда и...
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