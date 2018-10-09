Пресечена деятельность преступной группы по ввозу на территорию ЕАЭС автомобилей

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий Брестской таможней с привлечением сотрудников ОМОН УВД Брестского облисполкома, ГУБОПиК по Брестской области пресечен канал незаконного ввоза и эксплуатации на территории Евразийского экономического союза легковых транспортных средств.



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Группа лиц организовывала временный ввоз на территорию Евразийского экономического союза автомобилей. В целях уклонения от уплаты таможенных платежей, на автомобилях видоизменялись идентификационные VIN-номера и для эксплуатации использовались регистрационные знаки уже зарегистрированных на территории ЕАЭС транспортных средств.



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В результате проведения следственных мероприятий установлены участники преступной группы. Изъяты средства, используемые для видоизменения VINов, документы, товарно-материальные ценности и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы лиц.

Между членами группы были строго распределены обязанности: одни подыскивали и пригоняли автомобили, другие изготавливали документы, третьи – видоизменяли идентификационные номера. Два жителя г. Бреста 1968 и 1972 гг.р., а также два гражданина Украины 1986 и 1976 гг. р. задержаны в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь.