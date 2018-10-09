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Три 10-этажки планируют построить в Пинске
10.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
По поводу уплотнительной застройки на улице Первомайской 8горисполком проведёт общественное обсуждение. По информации Пинского горисполкома, реализация проекта планируется на земельном участке, расположенном в зоне многоквартирной жилой застройки в границах улиц Первомайской, Савича и Федотова.
Новые дома появятся в районе универсама «Пинск», фото с сайта Пинского ГИК
Выделены примерные места, где будут возведены многоэтажки, использованы гугл-карты
Архитектурно-планировочной концепцией учтена близость размещения участка с существующими многоквартирными жилыми домами, а также возможность организации дополнительных подъездов для обслуживания многоквартирных домов.
В случае одобрения предлагаемой концепции будут возведены три 50-квартирных 10-этажных жилых дома.
Проектным решением предусматривается в том числе:
– перекладка существующих инженерных сетей, попадающих под пятно застройки;
– устройство детских игровых и хозяйственных площадок;
– устройство парковочных мест для автомобилей;
– организация транспортных и пешеходных связей, озеленение свободной от застройки и дорожных покрытий территории;
– реконструкция существующих подъездных путей и пешеходных связей в пределах проектируемой застройки.
Срок проведения общественного обсуждения с 15 октября по 8 ноября 2018 года.
Ознакомиться с экспозицией обсуждаемой архитектурно-планировочной концепции можно с 15 октября по 29 октября в фойе на 3-м этаже в здании Пинского горисполкома.
Презентация архитектурно-планировочной концепции состоится 17 октября в 18.00 в актовом зале Пинского горисполкома.
Замечания и предложения можно направлять в горисполком по адресу: 225710, город Пинск, улица Днепровской Флотилии, 21 или на электронный адрес:
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По поводу уплотнительной застройки на улице Первомайской 8горисполком проведёт общественное обсуждение. По информации Пинского горисполкома, реализация проекта...
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