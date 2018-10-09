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Три 10-этажки планируют построить в Пинске

10.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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По поводу уплотнительной застройки на улице Первомайской 8горисполком проведёт общественное обсуждение. По информации Пинского горисполкома, реализация проекта планируется на земельном участке, расположенном в зоне многоквартирной жилой застройки в границах улиц Первомайской, Савича и Федотова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59580.php

Три 10-этажки планируют построить в Пинске

Новые дома появятся в районе универсама «Пинск», фото с сайта Пинского ГИК


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59580.php

Три 10-этажки планируют построить в Пинске

Выделены примерные места, где будут возведены многоэтажки, использованы гугл-карты

Архитектурно-планировочной концепцией учтена близость размещения участка с существующими многоквартирными жилыми домами, а также возможность организации дополнительных подъездов для обслуживания многоквартирных домов.

В случае одобрения предлагаемой концепции будут возведены три 50-квартирных 10-этажных жилых дома.

Проектным решением предусматривается в том числе:

– перекладка существующих инженерных сетей, попадающих под пятно застройки;

– устройство детских игровых и хозяйственных площадок;

– устройство парковочных мест для автомобилей;

– организация транспортных и пешеходных связей, озеленение свободной от застройки и дорожных покрытий территории;

– реконструкция существующих подъездных путей и пешеходных связей в пределах проектируемой застройки.

Срок проведения общественного обсуждения с 15 октября по 8 ноября 2018 года.

Ознакомиться с экспозицией обсуждаемой архитектурно-планировочной концепции можно с 15 октября по 29 октября в фойе на 3-м этаже в здании Пинского горисполкома.

Презентация архитектурно-планировочной концепции состоится 17 октября в 18.00 в актовом зале Пинского горисполкома.

Замечания и предложения можно направлять в горисполком по адресу: 225710, город Пинск, улица Днепровской Флотилии, 21 или на электронный адрес: contact@pinsk.by.

 
 
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По поводу уплотнительной застройки на улице Первомайской 8горисполком проведёт общественное обсуждение. По информации Пинского горисполкома, реализация проекта...
 
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