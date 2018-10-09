ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жительница Зелёного Бора: «Вывезенные 10 тонн свинцовых отходов — лишь вершина айсберга»

10.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Власти отчитались, что вывезли из посёлка Зелёный Бор Ивацевичского района 10 789,42 тонны отходов свинцовой золы. Но! По словам местных жителей, до решения проблемы ещё очень далеко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59579.php

Жительница Зелёного Бора: «Вывезенные 10 тонн свинцовых отходов — лишь вершина айсберга»

Чтобы узнать, как обстоит дело на самом деле, мы связались с жительницей Зелёного Бора Светланой Гойшик. Женщина несколько лет активно боролась за своё право дышать чистым воздухом. И вот первый успех, но до победы ещё далеко.

— Да, власти, наконец начали действовать и проделали большую работу: вывезли вместо 7 тонн, о которых говорили изначально, более 10 тысяч тон свинцовой золы. Правда, при вывозе отходов всю дорогу засыпали этой красной золой. Из того, что мы знаем, есть ещё одна куча с такими же отходами. Она присыпана землей, и неизвестно сколько там этой свинцовой золы. Власти обещают вывезти и сделать рекультивацию почвы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59579.php

Жительница Зелёного Бора: «Вывезенные 10 тонн свинцовых отходов — лишь вершина айсберга»

Фото Алеся Левчука

Все вопросы местная власть обещала решить до 1 сентября. Я была в Ивачевическом райисполкоме и просила меня ознакомить с планом работ, но на 10 сентября у них никакого плана не было. Прошел ещё месяц, пока процесс двигается слабо. Кроме золы в баулах лежит пластмасса, она везде на улице, на складах, — рассказывает местная жительница.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59579.php

Жительница Зелёного Бора: «Вывезенные 10 тонн свинцовых отходов — лишь вершина айсберга»

Но главное — отходами нанесён вред здоровью жителей посёлка. Его пока не признают медики, но чувствуют на себе жители Зёленого Бора. Как почувствовал на себе автор этих строк: час работы на промышленной база «Белавтодора» рядом с отходами — и два дня жутко чесалось тело, болела голова. А как тем людям, которые живут там постоянно? 

— Мы чувствуем негативные последствия этого загрязнения на своём здоровье. У жителей Зелёного Бора уже есть случаи инсультов и инфарктов, женские и мужские заболевания, – заканчивает разговор Светлана Гойшик.

Напомним, в посёлке Зелёный Бор отходы от производства аккумуляторов пролежали более двух лет, хотя местные жители неоднократно требовали убрать опасную свалку. Проблема начала решаться после того, как этим вопросом занялись противники строительства под Брестом аккумуляторного завода.

***

«Зелёный телефон» — это возможность получить консультацию по имеющейся экологической проблеме и научиться решать её своими силами. Обратившись в «Зелёный телефон» по электронной почте или звонком, вы получите необходимую консультацию по волнующему вас экологическому вопросу или проблеме.

Наш телефон работает каждые понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 18.00 по номеру: +375 17 396 94 31 (городской), 375 29 170 26 70 (Velcom, Telegram. Viber)

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти отчитались, что вывезли из посёлка Зелёный Бор Ивацевичского района 10 789,42 тонны отходов свинцовой золы. Но! По словам местных жителей, до решения проблемы...
 
Новости дня
Новости разные
 
В поселке под Свислочью ночью горела пилорама
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика