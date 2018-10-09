Жительница Зелёного Бора: «Вывезенные 10 тонн свинцовых отходов — лишь вершина айсберга»

Власти отчитались, что вывезли из посёлка Зелёный Бор Ивацевичского района 10 789,42 тонны отходов свинцовой золы. Но! По словам местных жителей, до решения проблемы ещё очень далеко.



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Чтобы узнать, как обстоит дело на самом деле, мы связались с жительницей Зелёного Бора Светланой Гойшик. Женщина несколько лет активно боролась за своё право дышать чистым воздухом. И вот первый успех, но до победы ещё далеко.

— Да, власти, наконец начали действовать и проделали большую работу: вывезли вместо 7 тонн, о которых говорили изначально, более 10 тысяч тон свинцовой золы. Правда, при вывозе отходов всю дорогу засыпали этой красной золой. Из того, что мы знаем, есть ещё одна куча с такими же отходами. Она присыпана землей, и неизвестно сколько там этой свинцовой золы. Власти обещают вывезти и сделать рекультивацию почвы.



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Фото Алеся Левчука

Все вопросы местная власть обещала решить до 1 сентября. Я была в Ивачевическом райисполкоме и просила меня ознакомить с планом работ, но на 10 сентября у них никакого плана не было. Прошел ещё месяц, пока процесс двигается слабо. Кроме золы в баулах лежит пластмасса, она везде на улице, на складах, — рассказывает местная жительница.



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Но главное — отходами нанесён вред здоровью жителей посёлка. Его пока не признают медики, но чувствуют на себе жители Зёленого Бора. Как почувствовал на себе автор этих строк: час работы на промышленной база «Белавтодора» рядом с отходами — и два дня жутко чесалось тело, болела голова. А как тем людям, которые живут там постоянно?

— Мы чувствуем негативные последствия этого загрязнения на своём здоровье. У жителей Зелёного Бора уже есть случаи инсультов и инфарктов, женские и мужские заболевания, – заканчивает разговор Светлана Гойшик.

Напомним, в посёлке Зелёный Бор отходы от производства аккумуляторов пролежали более двух лет, хотя местные жители неоднократно требовали убрать опасную свалку. Проблема начала решаться после того, как этим вопросом занялись противники строительства под Брестом аккумуляторного завода.

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