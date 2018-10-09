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Не только скорость: камеры будут вычислять тех, кто не платит "дорожный налог" и не проходит ТО
10.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
На прошлой неделе премьер-министр Беларуси
Фото: pinsk.eu
— Это
Андрей Рыбак убежден, что система уплаты пошлины должна быть более гибкой, чем сейчас. С одной стороны: «Выезжаешь на дорогу — заплати, не ездишь — не плати», но с другой — повысить ответственность. Оплату госпошлины через ЕРИП депутат находит правильной: не придется стоять в очередях в банке и на почте, заплатил через мобильник и поехал.
— Но я считаю, если человек и в этом случае будет нарушать, то должен отвечать за это. Потому что закон на то и нужен, чтобы его исполнять. А техосмотр люди должны проходить с такой периодичностью, как это происходило и ранее.
Меры ответственности за нарушения прописаны в КоАП Беларуси. Отметим, что предложение Сергея Румаса «кто не заплатил за допуск к движению, будет платить в двойном размере», в настоящее время в кодексе не отражено.
В Белтехосмотре AUTO.TUT.BY сообщили, что не ждут никаких значительных изменений после отвязывания «дорожного налога» от прохождения ТО.
— Как работали, так и будем работать. У нас и сегодня, когда надо проверять оплату госпошлины, хорошо налажена работа с автомобилистами, — говорят на предприятии. — Разговоры об изменении механизма сбора «дорожного налога» ведутся около двух лет. На сегодня этот вопрос еще не решен, поэтому с госпошлиной мы готовы работать и дальше.
По статистике, ТО сейчас проходят меньше авто, чем в те времена, когда госпошлина еще не взималась. Однако, в связи с тем, что с 1 января 2018 года при смене владельца авто
— Есть сознательные автовладельцы, которые по-прежнему проходят техосмотр, хотя все они сейчас находятся в ожидании. Ну, а когда механизм уплаты и контроля за госпошлиной поменяется, мы готовы будем принять любое количество автомобилей, которые приедут проходить ТО на наши станции, — говорят на предприятии.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», которое с помощью фотокамер фиксируют превышения скорости автотранспортом, рассказали, что техническая возможность контролировать прохождение ТО и уплату «дорожного налога» есть. Конкретный механизм работы сейчас обсуждается.
Напомним, этой весной
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