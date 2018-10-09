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Поддержим инициативу о проведении городского субботника

10.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В целях привлечения населения и трудовых коллективов к выполнению работ по благоустройству, озеленению и наведению порядка на городской территории области Брестский городской исполнительный комитет принял решение о проведении с 8 октября 2018 года о месячника по благоустройству.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59577.php

Поддержим инициативу о проведении городского субботника

Администрация Московского района города Бреста в рамках проведения этого мероприятия, обращается к коллективам предприятий и организаций, жителям многогвартирных и частных домов поддержать инициативу горисполкома и оказать содействие в наведении порядка, уборке опавшей листвы на территориях предприятий и организаций, во дворах частных и многоквартирных домов.

Поддерживая инициативу ряда общественных организаций о создании в прибрежной зоне реки Мухавец «тропы здоровья», администрация Московского района города Бреста приглашает всех неравнодушных и инициативных горожан 13 октября этого года принять участие в субботнике по расчистке и создания более комфортных и приемлемых условий для бега, пеших и велопрогулок вдоль южного берега реки от моста по бульвару Шевченко до перекрестка с улицей Краснознаменной. Это предложение получило поддержку у сотрудников администрации, депутатов Брестского областного и городского Советов депутатов по Московскому району.

Сбор участников в 9.30 13 октября на повороте с моста по бульвару Шевченко в сторону спасательной станции.

 
Теги: Брест
 
 
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В целях привлечения населения и трудовых коллективов к выполнению работ по благоустройству, озеленению и наведению порядка на городской территории области...
 
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