Поддержим инициативу о проведении городского субботника

В целях привлечения населения и трудовых коллективов к выполнению работ по благоустройству, озеленению и наведению порядка на городской территории области Брестский городской исполнительный комитет принял решение о проведении с 8 октября 2018 года о месячника по благоустройству.



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Администрация Московского района города Бреста в рамках проведения этого мероприятия, обращается к коллективам предприятий и организаций, жителям многогвартирных и частных домов поддержать инициативу горисполкома и оказать содействие в наведении порядка, уборке опавшей листвы на территориях предприятий и организаций, во дворах частных и многоквартирных домов.

Поддерживая инициативу ряда общественных организаций о создании в прибрежной зоне реки Мухавец «тропы здоровья», администрация Московского района города Бреста приглашает всех неравнодушных и инициативных горожан 13 октября этого года принять участие в субботнике по расчистке и создания более комфортных и приемлемых условий для бега, пеших и велопрогулок вдоль южного берега реки от моста по бульвару Шевченко до перекрестка с улицей Краснознаменной. Это предложение получило поддержку у сотрудников администрации, депутатов Брестского областного и городского Советов депутатов по Московскому району.

Сбор участников в 9.30 13 октября на повороте с моста по бульвару Шевченко в сторону спасательной станции.