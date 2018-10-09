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В Брест приезжает «Барселона». Матч состоится 13 октября
10.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Невероятно - но факт. 13 октября в рамках Лиги чемпионов в Брест впервые приедет испанская «Барселона». Матч БГК им. Мешкова – «Барселона» в ДС «Виктория» начнётся в 17.00.
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Невероятно - но факт. 13 октября в рамках Лиги чемпионов в Брест впервые приедет испанская «Барселона». Матч БГК им. Мешкова – «Барселона» в ДС «Виктория» начнётся в...
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