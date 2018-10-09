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Начинается подготовка к закрытию переездов на Фортечной
10.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Напомним очень важную информацию - в период с 9.00ч. 11.10.2018 г. до 20.00 ч. 14.10.2018 г. движение через переезд по ул. Фортечной
О том, как будет "ходить" общественный транспорт в этот период,
Сегодня, 10-го октября, на прилегающей территории будут устанавливаться соответствующие информационные таблички и знаки.
Учитывая данные обстоятельства, выбирайте и планируйте свой маршрут заранее.
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Напомним очень важную информацию - в период с 9.00ч. 11.10.2018 г. до 20.00 ч. 14.10.2018 г. движение через переезд по ул. Фортечной будет перекрыто в связи с капитальным ремонтом...
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