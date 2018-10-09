Начинается подготовка к закрытию переездов на Фортечной

Напомним очень важную информацию - в период с 9.00ч. 11.10.2018 г. до 20.00 ч. 14.10.2018 г. движение через переезд по ул. Фортечной будет перекрыто в связи с капитальным ремонтом переезда. Закрываются переезды через все три ветки ЖД путей.



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О том, как будет "ходить" общественный транспорт в этот период, можно узнать по ссылке .



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Сегодня, 10-го октября, на прилегающей территории будут устанавливаться соответствующие информационные таблички и знаки.



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Учитывая данные обстоятельства, выбирайте и планируйте свой маршрут заранее.